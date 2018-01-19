РИАМО - 19 янв. Комитет по ценам и тарифам Московской области на основании исследования рынка жилья утвердил среднюю рыночную и предельную стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям региона, показатели на первый квартал 2018 года остались неизменными относительно прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Анализ сложившегося уровня цен на 1 квадратный метр в Московской области показал, что средняя рыночная и предельная стоимости 1 квадратного метра на первый квартал 2018 года фактически сложились на уровне 2017 года», - отмечается в сообщении.

Данные показатели отдельно формируют для каждого муниципалитета. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья применяется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на приобретение жилья уникальным специалистам.

Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области применяется в качестве предельной цены жилья, приобретаемого за счет средств бюджета Московской области, в том числе для детей-сирот и для предоставления жилых помещений при переселении из аварийных жилых домов.

«Чтобы расходование бюджетных средств происходило максимально эффективно, была проведена большая работа по анализу рынка жилья по каждому муниципальному образованию. Слишком заниженная стоимость приведет к срыву аукциона, а завышенная не позволит реализовать государственные программы в полном объеме», - пояснила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

За период реализации государственной программы Московской области «Жилище» на территории Подмосковья было приобретено 676 квартир уникальным специалистам, из них в 2017 году- 452 квартиры. Также в 2017 году приобретено 769 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.