РИАМО (ШАХОВСКАЯ) - 19 янв. Юным жителям Шаховской во время мероприятия «Веселые Святки» рассказали о традициях празднования на Руси Рождества и Крещения, мероприятие прошло в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять» в городском округе Шаховская, передает корреспондент Шаховского информагентства.

По данным агентства, в пятницу на территории нового сквера на улице Привокзальная поселка Шаховская прошла игровая программа, подготовленная работниками Шаховского дома культуры и молодежного центра «Юность». Участники фестиваля узнали о традициях празднования на Руси Рождества и Крещения. Организаторы мероприятия познакомили жителей Шаховской с элементами старинных русских обрядов, с народным фольклором – песнями, прибаутками, закличками.

««Веселые Святки» стали своеобразным продолжением новогодних и рождественских праздников. Ведь время от Рождества до Крещения всегда было самым веселым и радостным на Руси. Почему бы не возвратить в нашу жизнь обычаи предков? Мы подготовили много песен, народных игр и развлечений, старинных забав и шуточных состязаний. Морозный ветерок не давал стоять на месте, и взрослые и дети веселились от души», – сказала директор Шаховского дома культуры Наталья Зайцева.

По сведениям агентства, старт зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» в рамках федерального проекта был дан в Московской области в конце декабря прошлого года. В рамках фестиваля во многих муниципалитетах Подмосковья проходят массовые мероприятия, которые продлятся до марта. Местом проведения праздника становятся общественные пространства, парки, скверы, которые благоустроили в 2017 году по проекту формирования комфортной городской среды. В городском округе Шаховская таким местом стал новый сквер на улице Привокзальная.