РИАМО - 19 янв. Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов столицы начнут переселять в новостройки по программе реновации в 2019 году, сообщил в пятницу руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Начиная с 2018 года мы проектируем новые жилые дома на специальных площадках, которые предусмотрены под переселение из ветхого фонда по программе реновации. Волновой процесс начнется с 2019 года – первые жители смогут въехать в новые жилые дома», - сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года.

В программу реновации вошло более 5,1 тысячи домов. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек.

В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке. Первые дома специально для программы реновации планируется построить в течение трех лет.