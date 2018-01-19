РИАМО - 19 янв. Порядка 17 тонн томатов из Турции, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, уничтожили на полигоне в подмосковном городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы управлениея Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Сотрудники управления совместно с Центральным межрегиональным управлением Госавтонадзора 16 января 2018 года на 86 километре Минского шоссе, при проведении досмотра автотранспортного средства, следовавшего из Белоруссии, обнаружили томаты происхождением Республика Турция общим весом 17 тонн. Продукция была ввезена в Московский регион с предприятий, не включенных в список турецких поставщиков томатов, минуя фитосанитарные контрольные посты (ФКП) государственной границы РФ.

«Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, управлением изъята из оборота и 18 января 2018 года уничтожена в соответствии с действующим законодательством РФ на полигоне твердых бытовых отходов в городском округе Ступино Московской области», - отмечается в сообщении.