РИАМО - 19 янв. Пострадавшие от острой кишечной инфекции в кадетской школе подмосковных Люберец могут обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих интересов в суде, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее в Люберцах учащиеся и сотрудники кадетской школы были госпитализированы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. В больницах находятся 53 ребенка и 12 взрослых. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Управление Роспотребнадзора по Московской области доводит до сведения пострадавших учащихся (их законных представителей) МОУ «Кадетская школа» городского округа Люберцы о готовности принять участие в их судебной защите», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы ведомство выступило в суде с исковым заявлением в защиту интересов пострадавших, необходимо письменно обратиться в Раменский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу: 140006, Московская область, город Люберцы, улица Мира, дом 10 или оставить электронное обращение на официальном сайте управления www.50.rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием обращений граждан». В обращении необходимо указать контактный номер телефона, а также размер имущественных требований (сумму материального и морального вреда).

Роспотребнадзор также обращает внимание на необходимость сохранять все чеки (квитанции) на оплату лекарств и прочие оказанные медицинские услуги, а также подтверждение всего, что можно отнести к так называемой упущенной выгоде.

В случае самостоятельного обращения в судебные органы за защитой своих нарушенных прав, пострадавшие также вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении Роспотребнадзора как уполномоченного федерального органа исполнительной власти по надзору в области защиты прав потребителей для дачи заключения по делу. При подаче иска это достигается посредством включения государственного органа в состав участников дела, после возбуждения соответствующего гражданского дела - отдельным заявлением истца.

«При отказе суда в таком привлечении, что, среди прочего, дает дополнительное основание для отмены решения в случае его вынесения не в пользу потребителя, гражданин может до окончания рассмотрения дела по существу обратиться непосредственно в управление Роспотребнадзора по Московской области с просьбой о вступлении в дело для дачи такого заключения по гражданскому делу. Вся помощь оказывается на безвозмездной основе», - заключается на сайте.