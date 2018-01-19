РИАМО - 19 янв. Ежегодно в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы создается около 10 тысяч рабочих мест, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Как правило в год у нас появляется порядка 10 тысяч рабочих мест», - сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в новой Москве создали рабочие места для специалистов IT-технологий, торговли, логистики и других сфер.

«Мы считаем, что для большого количества профессий сегодня открыты возможности для поиска рабочих мест», - сказал Жидкин.