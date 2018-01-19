РИАМО – 19 янв. Фильм «Приключения Паддингтона 2», из-за переноса которого ранее владельцы кинотеатров обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на госрегулирование в киноиндустрии, выйдет на российские экраны в субботу, 20 января, сообщает ТАСС.

К такой договоренности в пятницу пришли участники совещания в Министерстве культуры РФ.

«Ситуация разрешилась, мы завтра выходим в прокат», - сказал глава компании-прокатчика «Вольга» Сергей Ершов.

Он также поблагодарил министра культуры РФ Владимира Мединского, который «лично вмешался в ситуацию». У фильма не было прокатного удостоверения, Ершов планирует его получить только сегодня вечером.

«Вчера было распространено много неверной информации. Все обсуждали перенос релиза, это неправда. Изначально прокатчику было предложено 1-е число (февраля – ред.). Однако, по словам главы ведомства, некоторые кинотеатры начали продавать билеты на 18 января. Эта продажа была нами остановлена, ибо нарушение действующего закона недопустимо», - сказал в свою очередь Мединский.

По его словам, в пятницу в ведомстве собрались владельцы крупнейших киносетей, продюсеры, которые «в процессе живого энергичного обсуждения пришли к консенсусу», решив выпустить фильм про Паддингтона 20 января.

«Если бы прокат фильма про мишку мешал российским фильмам, мы бы не поменяли прокатное удостоверение на более раннюю дату. Надеюсь, что эта история поучительна, она показывает, что все должны работать в рамках закона. В итоге фильм про Паддингтона получил дополнительную рекламу», - отметил министр.

Ранее Минкультуры перенесло начало проката ленты «Приключения Паддингтона с 18 января на 1 февраля 2018 года в связи с тем, что изначальная дата совпадала с премьерой другой картины - российской. Новую дату выхода фильма называли оптимальной «для разведения отечественных релизов».

В министерстве подчеркивали, что прокатчик (компания «Вольга») был заранее проинформирован о переносе предполагаемой даты релиза. Минкультуры также обратилось в надзорные органы с целью проверить законность старта продаж билетов на фильм «Приключения Паддингтона 2» с 18 января - до получения прокатного удостоверения.

Кинорежиссеры Андрей Кончаловский, Владимир Бортко, Владимир Хотиненко, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин, соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский, генеральный директор компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов и ряд других деятелей кино обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с письмом, в котором поддержали протекционистскую позицию министерства культуры РФ по отечественным фильмам.