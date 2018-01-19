РИАМО - 19 янв. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы в 2018 году планируется открыть шесть детских садов и три школы, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«В этом году планируем открыть шесть детских садов, три школы, пять пожарных депо», - сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что на строительство социальных объектов в новой Москве выделяется большое количество денежных средств.

Ранее Жидкин отметил, что объем инвестиций в развитие территорий новой Москвы в 2018 году составит около 200 миллиардов рублей.