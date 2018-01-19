РИАМО - 19 янв. В текущем году объем инвестиций на развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы составит около 200 миллиардов рублей, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Почти половина инвестиций будет за счет бюджета города, потому что у нас большой объем работ проходит по строительству метро, дорог. <…> Порядка 100 миллиардов рублей будет проинвестировано только за счет бюджета города, примерно такая же сумма за счет внебюджетных источников. Поэтому общая сумма около 200 миллиардов рублей», - сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что внебюджетные средства пойдут на строительство жилья, социальных объектов и создание рабочих мест. Финансирование из бюджета направлено на развитие дорожной системы.