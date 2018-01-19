РИАМО - 19 янв. Участники электронных торгов, проводимых ГБУ МО «Московский областной архивный центр», подозреваются в картельном сговоре, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московским областным УФАС выявлены признаки картельного сговора между ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан», реализация которого привела к поддержанию цен на выполнение работ по ремонту оборудования (съемочной камеры для микрофильмирования) и на поставку фотопленки для микрофильмирования для нужд ГБУ МО «Московский областной архивный центр».

«ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены в 1% начальной (максимальной) цены контракта», - говорится в сообщении.

По данным фактам управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».