РИАМО - 19 янв. На территории новой Москвы с 2012 года построили порядка 90 километров магистральных дорог и три путепровода, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«На сегодняшний день с начала присоединения (новых территорий к Москве – ред.) построено почти 90 километров магистральных дорог», - сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что основные работы по строительству дорог проводились на Калужском шоссе. Также было построено три путепровода.

«По поручению мэра Сергея Собянина мы дорогам, метро, железным дорогам уделяем самое приоритетное сегодня значение», - добавил Жидкин.