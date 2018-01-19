РИАМО - 19 янв. Церемония открытия двух благоустроенных родников в подмосковном Рузском городском округе прошла накануне праздника Крещения, на одном из родников устроили купальню, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В канун праздника Крещения Господня в Рузском городском округе открыли два благоустроенных родника. В церемонии приняли участие министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган и глава Рузского городского округа Максим Тарханов», - отмечается в сообщении.

Знаменитый источник в деревне Брыньково, вода в котором, как утверждают местные жители, обладает целительными свойствами, в свое время был утерян и найден лишь в прошлом году: его раскопали настоятель храма иконы Казанской Божьей Матери отец Николай и прихожане храма. В ходе благоустройства у родника появилась новая купель, кабинка для переодевания для желающих окунуться, скамейки для отдыха.

«Мы нашли родник с помощью местных жителей, которые помнили, где он раньше бил. Одновременно удалось разыскать исторические сведения об этом источнике, которые датируются 1889 годом. В них описан и состав воды, и даже список болезней, от которых она помогает исцелиться. Мне было особенно приятно освятить возрожденный источник», - сказал отец Николай.

Удобный подход и благоустроенное место для отдыха организовали и для источника, расположенного вблизи трассы А-108, который часто посещают автолюбители и туристы.

«Программа «Родники Подмосковья», идея которой родилась в Минэкологии, реализуется хорошими темпами. Сами жители просят нас позаботиться о родниках, которые чрезвычайно популярны. В прошлом году с помощью наших партнеров удалось благоустроить 15 источников, а в нынешнем году планируется провести работы на 25», - сказал Коган.