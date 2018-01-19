РИАМО - 19 янв. Первое почтовое отделение нового формата открылось в столичном Зеленограде после работ по реконструкции, в отделении открыты четыре операционных окна, из них три универсальных, которые предоставляют финансовые и почтовые услуги, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной почтовой связи Москвы – филиала ФГУП «Почта России».

«В Зеленограде после реконструкции открылось почтовое отделение нового формата с залом для обслуживания юридических лиц по адресу: 14-й микрорайон, корпус 1413. Отделение 124617 имеет шесть доставочных участков, в зоне его обслуживания проживают более 20 тысяч человек», - говорится в сообщении.

После реконструкции в отделении открыты четыре операционных окна, из них три универсальных, которые предоставляют финансовые и почтовые услуги, а также выделенная зона с одним окном для оказания услуг «Почта Банка». В универсальных окнах можно также приобрести периодические издания, книги, марки, открытки, канцелярские товары, брендированную продукцию и другие почтовые товары.

В новом помещении рабочее место начальника отделения находится в зале. Во всех окнах отделения предусмотрена безналичная форма оплаты услуг.

«В клиентском зале установлена электронная очередь, позволяющая перенаправлять клиентские потоки и перераспределять нагрузку на операторов максимально эффективно, работают платежные терминалы и банкомат «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных», - уточняется в сообщении.

Помещение оборудовано всей необходимой мебелью и расходными материалами, необходимыми для качественного предоставления почтовых услуг. Также реконструированы служебные помещения, установлена современная техника для почтовых сотрудников.

Отделение оборудовано в соответствии с программой «Доступная среда». Оно оснащено полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей, здесь размещены таблички со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты.