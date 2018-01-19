РИАМО - 19 янв. Избирательная комиссия Московской области и Общественная палата Московской области 23 января подпишут соглашение о взаимодействии в библиотеке кампуса МГИМО в подмосковном Одинцове, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

Подписи под документом поставят председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова и зампредседателя Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева.

«Соглашение устанавливает взаимовыгодное сотрудничество и предусматривает организацию общественного контроля на выборах президента РФ, развитие правовой культуры и электоральной активности избирателей, участников референдума в Московской области», - говорится в сообщении.

Одним из основных направлений соглашения станет обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей, содействие Общественной палате в эффективном рассмотрении обращений граждан по вопросам защиты избирательных прав, работа по подготовке наблюдения за выборами в соответствии с законодательством.

В декабре 2017 года в ФЗ «О выборах президента РФ» были внесены изменения. Согласно которому Общественная палата РФ имеет право направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии на предстоящих выборах президента РФ. Региональные общественные палаты вправе назначать общественных наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.