РИАМО - 19 янв. В рамках второго Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова пройдет конкурс видеороликов «Встречает Павловский Посад», в котором примут участие региональные телекомпании, авторы, режиссеры и творческие коллективы, создающие телевизионные сюжеты, программы и фильмы о Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова пройдет в Павловском Посаде с 8 по 11 февраля и приурочен к 90-летнему юбилею одного из выдающихся артистов советского и российского кино. По словам министра культуры региона Оксаны Косаревой, конкурс проводится с целью знакомства телезрителей с достопримечательностями Павловского Посада – родины великого русского актера.

«У конкурса видеороликов пять номинаций: «Павловский Посад глазами туристов», «Музейный Павловский Посад», «Павловский Посад – музей под открытым небом», «Павловский Посад – родина Тихонова», «Павловский Посад – родина самого красивого сувенира из России». Победители, которых определит компетентное жюри, получат дипломы, памятные подарки и денежные призы (за первые три места)», - говорится в сообщении.

По словам Косаревой, в рамках основной программы кинофестиваля «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова состоится показ десяти конкурсных фильмов.

«Также зрителям представят эксклюзивную фотовыставку культурного фонда Юлиана Семенова «Наследие» об авторе романа и сценария киноленты «17 мгновений весны», ретроспективу фильмов с участием Вячеслава Тихонова, творческую встречу с народным артистом России Максимом Дунаевским, премьеру документального фильма «Забег. Стать чемпионом. 3», детский мульткласс», - пояснила министр.

В 2017 году «Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию» получил поддержку из Фонда президентских грантов в области культуры и искусства, которая будет направлена на популяризацию российского кинематографа и телевизионного кино, расширению культурных связей между кинематографистами и зрителями.

Как уточнила Косарева, фестиваль пройдет при поддержке губернатора Московской области, министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области и Союза кинематографистов России. Председатель жюри – режиссер, народный артист России Владимир Фокин.

Международный кинофестиваль «17 мгновений...» станет одним из основных мероприятий Года Тихонова в Подмосковье. Среди других событий – открытие дома-музея Вячеслава Тихонова, создание памятника, а также переименование одной из центральных улиц Павловского Посада в улицу имени актера.