РИАМО - 19 янв. В социальной акции «Дари вместе с Почтой» приняли участие более 10 тысяч жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В ходе проведения социальной акции «Дари вместе с Почтой» для постояльцев социально-реабилитационных центров подмосковного региона собрано более 20 тысяч подарков», - говорится в сообщении.

Подмосковные жители остались неравнодушными к проведению акции. Все участники покупали товар и передавали операторам связи, после чего «Почта России» доставила подарки в детские учреждения, которые больше всего нуждаются во внимании и заботе.

«Дети всегда верят в чудо. Поэтому наша совместная акция с «Почтой России» помогла многим воспитанникам как получить полезные подарки, так и почувствовать сердечность и доброту всех тех, кто принимал участие», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Самыми распространенными товарами стали познавательные книги, обучающие издания, паззлы, конструкторы почтовых машин и почтальонов, настольные игры, тетради, фломастеры и ручки. Таким образом, подарки для своих подопечных получили 50 социально-реабилитационных центров области.

«Социальные акции, проводимые областным филиалом «Почты России» при поддержке министерства социального развития Московской области, являются важным направлением нашего совместного сотрудничества. Отдельно хочу поблагодарить наших клиентов, с помощью которых мы дарим не только подарки, но и частицу душевного тепла», - в свою очередь отметил директор УФПС Московской области Николай Фролов.