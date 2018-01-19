РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Глава Люберец Владимир Ружицкий 24 января в очередной раз встретится с жителями городского округа в Люберецком ДК, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Традиционная встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого пройдет 24 января в Люберецком ДК, начало в 18:00», – говорится в сообщении.

Планируется, что темой разговора станет развитие торговой деятельности на территории городского округа.

Встречи главы Люберец проводятся ежемесячно. Каждый желающий может прийти и задать ему вопрос.