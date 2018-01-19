РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 19 янв. Авария с участием автобуса и пяти автомобилей на улице Пушкина в подмосковном Щелкове произошла из-за того, что водителю автобуса за рулем стало плохо, сообщил Щелковскому информагентству сотрудник пресс-службы отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Щелковское».

«Авария произошла около 14:00 на улице Пушкина. На светофоре при выезде на улицу Центральную водителю автобуса стало плохо – повысилось давление, и он потерял сознание. В результате этого автобус столкнулся с еще пятью припаркованными на обочине автомобилями», – сказал сотрудник.

По его словам, в ДТП никто не пострадал.