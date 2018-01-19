РИАМО - 19 янв. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС по делу о нарушении ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» закона о закупках, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Адепт-Строй» на действия ПАО «ДНПП» при проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту мягкой кровли. По результатам рассмотрения жалобы, в действиях ПАО «ДНПП» были выявлены признаки нарушения закона о закупках. Жалоба общества признана обоснованной.

«ПАО «ДНПП», не согласившись с указанным решением, обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа отказали ПАО «ДНПП» в удовлетворении требований и подтвердили законность решения подмосковного УФАС», - говорится в сообщении.