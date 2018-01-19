РИАМО - 19 янв. Водитель рейсового автобуса, столкнувшийся с пятью машинами в подмосковном Щелкове, резко почувствовал себя плохо за рулем транспорта, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУП «Мострансавто».

Ранее дежурный офицер ГУ МВД России по Московской области сообщил, что ДТП произошло в Щелкове на пересечении улиц Центральной и Пушкинской.

«Сегодня водителю рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №2 «деревня Образцово - город Щелково, улица Полевая» неожиданно стало плохо. В результате потери управления автобус совершил наезд на припаркованные вблизи автомобили. В общей сложности произошло столкновение пяти транспортных средств. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возраст водителя 61 год. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, уточняются причины возникновения резкого недомогания. При предрейсовом медосмотре давление, пульс и иные показатели были в норме.

«ДТП произошло на шестом часу работы водителя на линии. Вчера у водителя был выходной день. Режим труда и отдыха соблюден. ГИБДД в настоящее время проводит дознание», - заключил сотрудник пресс-службы.