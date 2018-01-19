РИАМО - 19 янв. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за неделю провели в Подмосковье порядка 700 рейдов, в ходе которых проконтролировали ход зимней уборки во всех муниципальных образованиях Московской области, при этом более 200 объектов по требованию инспекторов очистили от снега и наледи, сообщила в пятницу глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«По указанию инспекторов Госадмтехнадзора очищено от снега и наледи 77 дворов, 38 улиц и переулков, 18 полос отвода автодорог, 20 территорий перед торговыми объектами, очищено от снега и наледи 24 кровли нежилых зданий. В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок зимней уборки в первую очередь остаются социально значимые объекты, а также территории с массовым пребыванием людей: улицы, дворы, площади», - пояснила Витушева.

Она отметила, что по итогам проверок было выдано 230 предписаний, выписано 149 предупреждений и назначено 109 штрафов.