РИАМО - 19 янв. В Москве похороны композитора Владимира Шаинского пройдут на Троекуровском кладбище 22 января в закрытом режиме, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГБУ «Ритуал»

Композитор Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

«Похороны пройдут в закрытом режиме», - сказал собеседник агентства.

Прощание с Владимиром Шаинским пройдет 22 января в Московском доме композиторов. Похоронят композитора на Троекуровском кладбище.

Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. Первыми произведениями Шаинского стали струнный квартет, написанный в 1963 году, и симфония, созданная в 1965 году.

За годы творческой деятельности он сочинил множество произведений, среди которых опера для детей «Трое против Марабука» (1974), мюзиклы «Аз, Буки, Веди» (1975), «Путешествие Нильса» (1984), «Восьмое чудо света» (1985), «Лифт» (1987), «Джельсомино и пираты» (1988), «По сказкам и континентам» (1989), «Рэкет» (1993), «Жених для приданного» (1994).