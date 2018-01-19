РИАМО - 19 янв. В 2018 году количество именных стипендий губернатора Московской области увеличилось на 50%, в этом году ежемесячные стипендии главы Подмосковья будут получать 150 одаренных детей-инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства культуры.

«С января начинается выплата ежемесячных стипендий губернатора Московской области 150 одаренным детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Из областного бюджета на эти цели выделено 9 миллионов рублей. В 2017 году обладателями этой высокой награды были 100 ребят из 25 муниципальных образований», - отмечается в сообщении.

Как пояснила министр культуры Московской области Оксана Косарева, кандидаты отобраны из 54 муниципальных образований и из четырех профессиональных образовательных учреждений сферы культуры.

«Ребята отбирались по нескольким критериям, но определяющим стали их победы на международных, всероссийских и областных творческих конкурсах и фестивалях», - добавила министр.

По словам Косаревой, Минкультуры утверждает список и готовит документы получателей стипендии, а также ежемесячно контролирует выплаты на лицевые счета стипендиатов.