РИАМО - 19 янв. Оборот розничной торговли в Московской области в январе-ноябре 2017 года составил 1,9 триллиона рублей, что на 5,6% превышает уровень 11 месяцев 2016 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«Оборот розничной торговли в ноябре 2017 года составил 178,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 110% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2017 года – 1,898 триллиона рублей, и 105,6%», - сообщается на сайте.

При этом оборот розничной торговли в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем снизился на 0,5%.

В январе-ноябре 2017 года оборот розничной торговли на 97,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 2,1%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в ноябре 2017 года составил 46,8%, непродовольственных товаров – 53,2%.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем из наблюдаемых продуктов питания увеличилась реализация свежих фруктов (на 14,4%), муки (на 4,7%); в специализированных магазинах – животных масел и жиров (на 3,3%), соли (на 3%). Из непродовольственных товаров возросла продажа телевизоров (на 36,3%); в специализированных магазинах – компьютеров (на 8,9%).

При этом увеличились запасы муки (на 24,2%), свежих фруктов (на 19,3%), чая (на 18,1%); в специализированных магазинах – кондитерских изделий (на 27,5%), растительных масел (на 22,3%), консервов молочных сухих, сублимированных (на 15%). Из непродовольственных товаров выросли запасы телевизоров (на 8,5%), холодильников и морозильников (на 7,4%); в специализированных магазинах – компьютеров (на 11,6%).