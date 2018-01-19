РИАМО - 19 янв. Почти 280 пар подали заявления о заключении брака в столице на 14 февраля, сообщила РИАМО в пятницу начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

По состоянию на 12 января в Москве было подано 130 заявлений о заключении брака в День всех влюбленных.

«На 14 февраля 2018 года подано 277 заявлений о заключении брака», - сказала Муравьева.

Как добавил сотрудник пресс-службы ведомства, заявление о заключении брака в Москве подается максимально за полгода до даты регистрации.

День святого Валентина или День всех влюбленных 14 февраля отмечают многие люди по всему миру. Праздник получил название от имени римского священника Валентина. В этот день влюбленные признаются в своих чувствах друг другу и дарят подарки.