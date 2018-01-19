РИАМО - 19 янв. Помощь медиков не понадобилась жителям Московской области, которые в крещенскую ночь окунались в купели и иордани в организованных для этого местах, сообщил РИАМО в пятницу министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

«В Московской области за прошедшие сутки в местах организованного крещенского купания дежурило более 50 бригад скорой помощи. Обращений граждан за медицинской помощью во время и после мероприятий не зафиксировано», - сказал Марков.

Всего на территории Подмосковья организовали 237 оборудованных купелей и иорданей: 169 из них находились на территории храмов и монастырей, 68 – на открытых водоемах. Безопасность участников купаний обеспечивали 2,2 тысячи человек и 660 единиц спецтехники, в том числе плавсредства. На всех купелях было организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС и «Мособлпожспас», медперсонала, полицейских, а также добровольцев и волонтеров.

Праздник Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.