РИАМО - 19 янв. Неизвестный обманом похитил у столичной пенсионерки 3,7 миллиона рублей под предлогом помощи ее осужденному сыну, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы УВД по ЦАО.

По его словам, в полицию обратилась пенсионерка 1952 года рождения, которой на телефон стали приходить сообщения от осужденного сына, находящегося в колонии. В них он требовал передать 3,7 миллиона рублей в качестве погашения долга.

«После неоднократных сообщений, 12 января 2018 года, находясь вблизи метро «Проспект Мира», женщина передала неизвестному человеку денежные средства в сумме 3,7 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, добавил он.