РИАМО – 19 янв. Столичный клуб «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в хоккейном матче со счетом 5:4, клубы являются конкурентами за выход в плей-офф, сообщает РИА Новости.

«В четверг «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 5:4. (Вратарь Александр – ред.) Еременко пропустил четыре шайбы, после чего был заменен на Ивана Бочарова», — говорится в сообщении.

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев отметил, что не считает, что в проигрыше виноват только вратарь.

«Команда не помогла вратарю сегодня. И отскоки, и потери… Здесь можно выручать. В хоккее должен быть единый коллектив. К тому же ошибки вратаря заметнее, чем ошибки защитников и нападающих. Все начинается с зоны атаки, в обороне можно сыграть проще. К Александру у меня претензий нет», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что был проигран очень важный матч, но к спортсменам у него также нет претензий.

«Начали неплохо, но ненужные ошибки во втором периоде нас подвели. Очухались, добавили, но времени, к сожалению, нам не хватило. Вышли на третий период, понимали, что нужно выстоять в меньшинстве. Два этих гола – недоработки. Это концентрация, она должна быть все 60 минут», — отметил Воробьев.

Московские клубы являются непосредственными конкурентами за выход в плей-офф.