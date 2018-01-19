РИАМО - 19 янв. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Портленд» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку автомобиля «Электротехническая лаборатория» для нужд заказчика, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение ГБУ «Мосавтодор» о включении сведений в отношении ООО «Портленд» в реестр недобросовестных поставщиков. В ходе рассмотрения обращения управление вынесло решение о нарушении ООО «Портленд» закона о контрактной системе в сфере закупок. Действия общества признали несоответствующими закону, а сведения – подлежащими включению в реестр.

«ООО «Портленд», не согласившись с указанным решением, обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС», - говорится в сообщении.