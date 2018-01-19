РИАМО - 19 янв. Автомобиль Mazda 6 стоимостью 1,3 миллиона рублей похитили в городском округе Шаховская, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, в полицию обратился мужчина 1989 года рождения с сообщением о краже автомобиля в селе Середа.

«В период времени с 23:00 17 января до 07:00 18 января неизвестный похитил его автомашину Mazda 6. Сумма ущерба составила 1,32 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.