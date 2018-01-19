РИАМО - 19 янв. В Солнечногорском районе Подмосковье задержали 44-летнюю жительницу столичного Зеленограда и ее 20-летнего сына, которых подозревают в краже из магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что молодой человек, находясь в одном из магазинов, расположенных в деревне Елино, набирал необходимые ему продукты, после чего для их оплаты подходил к кассе, за которой работала его мама. Женщина для некоторых товаров закрывала штрих-код рукой и проносила их мимо сканера, в результате покупки в чек не добавлялись, а итоговая сумма не соответствовала количеству набранных продуктов», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в дальнейшем злоумышленник оплачивал только то, что прошло через кассу, а остальное забирал под видом оплаченного товара.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны. При проведении обыска по месту их проживания оперативниками обнаружена и изъята ранее похищенная продукция», - добавила Петрова.

По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.