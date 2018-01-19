РИАМО - 19 янв. Полиция выясняет обстоятельства гибели человека, тело которого с колото-резаными ранениями обнаружили на 2-й Останкинской улице на северо-востоке столицы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что 18 января в 22:40 на службу «02» от граждан поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: 2-я Останкинская улица, дом 10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции, по указанному адресу, с колото-резаными ранениями, обнаружен труп человека 1953 года рождения», - сказал собеседник агенства.

По его словам, по данному факту проводится проверка.