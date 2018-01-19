РИАМО - 19 янв. Четверо злоумышленников похитили у жителя подмосковной Электростали шесть коробок с компьютерной техникой на улице Маршала Бирюзова в столице и скрылись на машине Mercedes-Benz Gelandewagen, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 18 января от жителя Электростали поступило сообщение о разбое по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 7.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 17 января в 17:20 по указанному адресу четверо неизвестных, угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него шесть коробок с компьютерной техникой, которые перегрузили из его автомобиля Mazda в автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen черного цвета, госномер не запомнил, после чего они скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбудили уголовное дело, уточнил представитель пресс-службы.