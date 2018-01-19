РИАМО - 19 янв. Сотрудники оперативных служб проверили подозрительный предмет, обнаруженный ранее на Казанском вокзале в центре столицы, и выяснили, что он не представляет угрозы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«На Казанском вокзале все спокойно, дежурные оперативных служб проверили и не обнаружили никакой опасности», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что на Казанском вокзале работают сотрудники оперативных служб, проверяющие информацию о заложенной бомбе на территории вокзала.