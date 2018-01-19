РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в ночь на 19 января поздравил жителей городского округа с Крещением.

В Крещенскую ночь традиционным местом проведения праздника и купания в иордани стал пруд в парке «Наташинские пруды».

«С праздником всех! С Крещением! Хочу пожелать вам добра, любви, удачи, здоровья. Спасибо, что вы собираетесь здесь, для омовения в купели», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что есть три чуда, связанные с православной верой: Благодатный огонь, который сходит в Пасху, который не может объяснить наука, облако в День Преображения Господня, которое уже тысячу лет появляется над Святой горой, и река Иордан, которая разворачивается в Крещение на 180 градусов и течет в обратную сторону.

«Это подтверждение, что мир устроен по божьему промыслу, что человек, который проживает с верой, относится с любовью к близким, живет другой жизнью», – добавил Ружицкий.

Протоиерей Андрей из Свято-Троицкого храма напомнил жителям, как праздновали Крещение в Люберцах лет 12 назад.

«Я помню тогда здесь не все было так благоустроено, все было как-то немного диковато. Не так была замечательно устроена купель, не было такого креста изо льда. А теперь тут красота», – сказал отец Андрей.

Он добавил, что в современной России нет никаких препятствий для декларирования своей веры во Христа.

«Мы можем свободно праздновать православные праздники. Это великолепно, когда мы собираемся и едиными устами и сердцем славим бога. Сегодня мы тут, чтобы провести великое освящение воды, помолиться и совершить омовение в святой иордани», – заключил отец Андрей.