РИАМО - 19 янв. Десятки концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов и выступлений молодых литераторов, вдохновленных творчеством Владимира Высоцкого, пройдет в столице к 80-летию со дня рождения актера и музыканта, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

«Главной площадкой празднования юбилейной даты станет Дом Высоцкого на Таганке, который расположен по адресу: улица Высоцкого, дом 3. Там до 31 января можно посетить выставку «Я, конечно, вернусь…». На ней представят портреты артиста и работы, написанные по мотивам его песен и ролей в спектаклях», - говорится в сообщении.

Кроме того, 20 января в Доме Высоцкого на Таганке пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Я люблю — и, значит, я живу!», который был придуман для поддержки молодых авторов и поэтов со всей страны, они выступают со своими произведениями. Определять победителей оргкомитету предстоит в номинациях «Поэзия», «Авторская песня» и «Художественное слово». Одно из условий для участников — их произведения должны быть связаны с творчеством Владимира Высоцкого, вдохновлены им.

Еще один памятный концерт ожидается в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Здесь не только прозвучат песни Высоцкого, но и запланированы литературные чтения, а также показ архивных видеозаписей с участием артиста. Концерт начнется 20 января в 19:00.

Также на основной сцене Московского театра на Таганке состоятся первые показы спектакля «Беги, Алиса, беги» в постановке Максима Диденко. Постановка будет идти 26 января, а также 2 и 14 февраля, начало в 19:00. В ее основу лег сюжет аудиоспектакля «Алиса в Стране чудес», который когда-то озвучивал Владимир Высоцкий. Билеты на спектакль представлены на сайте театра.

В 19:00 25 января в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина (Тверской бульвар, дом 23) можно будет посетить единственный показ спектакля «Горький. Дно. Высоцкий» режиссера Бориса Дьяченко. Билеты продаются на сайте театра.

В библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна юбилей Владимира Высоцкого отметят 25 января в 19:00 показом фильма «Плохой хороший человек» (1973), где артист сыграл одну из основных ролей — яркого зоолога фон Корена. Библиотека находится по адресу: улица Каретный Ряд, дом 5/10.

Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года он работал актером в Театре драмы и комедии на Таганке, где сыграл более 20 ролей. В кинематографе он запомнился яркими ролями в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Плохой хороший человек», «Короткие встречи» и других. Также Высоцкий широко известен как автор и исполнитель песен под семиструнную гитару. Умер 25 июля 1980 года.