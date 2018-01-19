РИАМО - 19 янв. Депутаты Московской областной думы готовы рассмотреть вопрос использования самобалансирующихся электрических транспортных средств на предмет законодательного регулирования, в частности, речь идет о правилах езды на электровелосипедах, сообщил РИАМО в пятницу член комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

«Данная тема может быть поднята в рамках нашего комитета. Этот вопрос требует рассмотрения. Так, например, сейчас довольно популярны электровелосипеды. Они уже должны ездить по другим критериям, нежели обычные, так как они могут развивать совсем другую скорость», - сказал Жигарев.

По словам депутата, изменения возможно внести не отдельным законом, а в уже существующие правила для езды на велосипедах.

«Вполне возможно добавить в уже действующий акт соответствующую терминологию. Но следует учитывать, что по большей части эти средства используются на пешеходной зоне», - уточнил Жигарев.