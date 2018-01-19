РИАМО - 19 янв. АО «Мособлэнерго» обеспечило введение дополнительных мер по повышению надежности электроснабжения в период пиковых нагрузок и низких температур, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Особый режим действует во всех филиалах компании с 15 января и продлится до 1 апреля 2018 года. Дополнительные меры по повышению надежности электроснабжения приняты на участках электросетей, питающих особо важные и социально значимые объекты Подмосковья», - говорится в сообщении.

До начала февраля на всех электросетевых объектах, питающих школы, поликлиники, детские сады, водозаборные узлы и очистные сооружения области, будут проведены дополнительные проверки исправности электросетевого оборудования с оформлением протоколов осмотров, испытаний и измерений, тепловизионного контроля и фиксацией состояния запирающих устройств.

Введение особо режима работы на всех предприятиях «Мособлэнерго» также подразумевает персональную ответственность назначенных работников за обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов.

Оперативный и оперативно-ремонтный персонал компании примет участие в противоаварийных тренировках по отработке восстановительных мероприятий на объектах повышенной значимости. Во всех филиалах компании проводятся дополнительные проверки исправности переносных генераторов малой мощности.

Дополнительные меры по повышению надежности электроснабжения особо важных социально значимых объектов введены приказом генерального директора АО «Мособлэнерго» и направлены на обеспечение бесперебойной работы электросетевого оборудования.