РИАМО - 19 янв. В подмосковном Серпухове пенсионер подозревается в жестоком убийстве соседа – во время пьяной ссоры мужчина ударил знакомого ножом, после чего расчленил, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По данным следствия, 17 января мужчины совместно распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт. В ходе ссоры один нанес другому ножевое ранение, после чего отрубил руки и голову потерпевшего», - говорится в сообщении.

По факту убийства возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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