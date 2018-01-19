РИАМО - 19 янв. Загорание личных вещей произошло в одной из квартир на Дубнинской улице на севере Москвы, спасены три человека, в том числе двое детей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Ликвидировано возгорание личных вещей и мебели на площади двух квадратных метров в квартире по адресу: улица Дубнинская, дом 16, корпус 2. В ходе тушения пожара были спасены три человека, двое из них - грудные дети», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших при пожаре нет.