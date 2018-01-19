РИАМО - 19 янв. Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского авиаузла по состоянию на утро пятницы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, еще два отменены. В «Домодедове» семь рейсов задержано и 12 отменено.

Информации о задержках или отменах в аэропортах «Шереметьево» нет.

В аэропорту «Жуковский» в настоящее время все рейсы выполняются по расписанию.

В пятницу на территории Москвы и Подмосковья ожидается облачная с прояснениями погода и слабый снег, температура воздуха опустится до минус 9 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду.

За прошедшие сутки в Москве выпало шесть миллиметров осадков, что составляет около 15% от месячной нормы осадков января, которая составляет 42 миллиметра.