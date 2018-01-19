РИАМО - 19 янв. Столичный дом адвоката Федора Плевако на Новинском бульваре, построенный в 1905 году, был признан выявленным объектом культурного наследия города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Доходный дом адвоката Федора Плевако получил статус выявленного объекта культурного наследия города Москвы. Здание, расположенное по адресу: Новинский бульвар, дом 18а, является образцом северного модерна. Фасад строения украшают панно из майолики (разновидность керамики), а также изразцы, выполненные по эскизам (художника – ред.) Михаила Врубеля», — говорится в сообщении.

Керамическая плитка была изготовлена в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежащей меценату и промышленнику Савве Мамонтову (1841–1918). В настоящее время четырехэтажный многоквартирный дом является жилым. Здание построено в 1905 году по проекту архитектора Петра Микини.

«Дом примечателен тем, что полностью сохранил свою планировку и уникальный декор фасада. Помимо майоликовых вставок, его украшают барельефы с человеческими фигурами и ветвями растений. Огромные консоли необычной формы, которые поддерживают балконы, не имеют аналогов в Москве. Лестничные пролеты освещают большие окна с мелкой прямоугольной раскладкой, характерной для северного модерна», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Четырехэтажный жилой дом в будущем может быть включен в список объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом находится под охраной государства. Его запрещено сносить, а любые ремонтные и реставрационные работы обязаны проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания не может быть нарушен.

Наиболее известными работами архитектора Микини, кроме дома Плевако, являются доходный дом на Чистопрудном бульваре, 14, строение 3 (построен в 1908 году совместно с архитекторами Львом Кравецким и художником Сергеем Вашковым) и доходный дом в Армянском переулке, 1/8, строение 1 (построен в 1901–1905 годах Микини совместно с архитектором Владимиром Властовым). Эти здания признаны объектами культурного наследия регионального значения.