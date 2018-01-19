РИАМО - 19 янв. В начале года на базе ГКБ имени С.С. Юдина в столице открылся девятый специализированный центр инсультной сети, в этой больнице уже начали проводить экстренные операции по удалению тромбов в сосудах головного мозга, спасающие жизни пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый инсультный центр заработал в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени С.С. Юдина департамента здравоохранения Москвы, включенном в инсультную сеть Москвы. Оперировать пациентов в нем начали с января этого года. Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого столичные врачи проводят операции по тромбоэкстракции», — говорится в сообщении.

Специалисты в центре хирургическим путем удаляют из мозговых артерий тромбы, препятствующие нормальному кровообращению. Такие эндоваскулярные операции проводятся внутри сосудов чрескожным (проникновением через кожные покровы) доступом и необходимы в тех случаях, когда размеры тромба делают использование других методов лечения неэффективным.

«Главная задача таких отделений заключается в том, чтобы максимально быстро обеспечить удаление тромба из крупных мозговых артерий. В таких случаях счет идет в буквальном смысле на минуты. Включение в инсультную сеть еще одной клиники позволяет нам оптимальным образом выстроить схему доставки пациента с тяжелым инсультом к месту оказания медицинской помощи», — отметил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что с помощью тромбоэкстраций уже спасены жизни сотен пациентов.

Хрипун уточнил, что, кроме инсультной сети, в городе действует и инфарктная сеть. В проект входят региональные сосудистые центры, созданные на базе 29 многопрофильных стационаров. Благодаря работе этих проектов смертность от инфарктов и инсультов в Москве сократилась более чем в три раза за последние пять лет.

Инсультная сеть из первых восьми центров была создана в столице в 2017 году.