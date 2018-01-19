РИАМО – 19 янв. Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение в ходе посещения мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь, сообщает «Интерфакс».

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер»,- сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов.

По словам Пескова, Путин уже не первый раз участвует в крещенских купаниях.

«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», - уточнил он.

Праздник Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.