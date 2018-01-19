РИАМО - 19 янв. В 2017 году сотрудники налоговых органов исключили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) почти 21 тысячу недействительных компаний в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы РФ по Московской области.

«Продолжая работу по обеспечению достоверности данных единого государственного реестра юридических лиц, налоговые органы Московской области в 2017 году исключили из ЕГРЮЛ почти 21 тысячу компаний, фактически прекративших свою деятельность», — говорится в сообщении.

Кроме того, за истекший год в ЕГРЮЛ внесено более 33 тысяч записей о недостоверности сведений, касающихся данных о местонахождении юридического лица, о руководителях и учредителях компаний. Такая запись сделает организацию малопривлекательной для потенциальных партнеров по бизнесу и станет сигналом для контролирующих органов.

С 1 сентября 2017 года, в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», организация, у которой в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности сведений, может быть исключена из реестра в административном порядке по истечении шести месяцев с момента внесения такой записи.