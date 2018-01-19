РИАМО - 19 янв. Заявление на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2018 году школьники Подмосковья могут подать до 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В заявлении необходимо указать предметы, по которым планируется сдавать ЕГЭ, количество предметов определяет сам выпускник. Для получения аттестата одиннадцатиклассники должны успешно сдать экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы являются предметами по выбору, с учетом требований выбранного вуза», - говорится в сообщении.

Будущие выпускники должны зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в своих школах, выпускники прошлых лет могут подать заявление в муниципальных органах управления образования.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии Московской области при наличии у заявителя уважительных причин (болезни, иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.