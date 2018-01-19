РИАМО - 19 янв. В Татьянин день, 25 января, студентов и всех Татьян пригласили посетить катки 16 столичных парков бесплатно, а в «Сокольниках» в честь праздника вход на каток «Лед» будет свободным для всех желающих, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Татьянин день, 25 января, вход на катки в 16 парках департамента культуры города Москвы для студентов и посетительниц по имени Татьяна будет бесплатным. В акции участвуют парк Горького, сад имени Баумана, сад «Эрмитаж», Измайловский парк и другие зоны отдыха», — говорится в сообщении.

В «Сокольниках» в честь праздника вход на каток «Лед» будет свободным для всех желающих.

В 15 парках посетительницы по имени Татьяна смогут взять в аренду коньки с 50%-ной скидкой, а в парке Горького прокат будет бесплатным как для Татьян, так и для студентов дневного отделения. Акции будут действовать в течение всего дня.

В честь Дня студента некоторые парки подготовили развлекательную программу на ледовых площадках. Так, в парке Горького на стереокатке пройдет квест «Студенческий переполох», а для всех Татьян парк подготовил отдельный подарок — возможность бесплатно посетить экскурсию «14 историй о любви».

«В Измайловском парке на катке «Серебряный лед» с 17:00 до 20:00 всех студентов будут бесплатно учить кататься на коньках. Кроме того, на ледовой площадке состоится флешмоб: всем посетителям раздадут светящиеся воздушные шарики со светодиодами внутри. Праздничный день завершится дискотекой на льду», — добавляется в сообщении.

Специальные программы будут организованы и в других парках Москвы.

Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Этот день совпал с церковным православным праздником, посвященным великомученице Татьяне, которая является покровительницей студентов.