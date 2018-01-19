РИАМО - 19 янв. На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 24 возгорания, для тушения пожаров привлекли более 200 человек, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 24. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 210 человек, 60 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 17 раз, при этом спасено 23 человека.

Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.