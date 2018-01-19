РИАМО - 19 янв. В пятницу на территории Москвы и Подмосковья ожидается облачная с прояснениями погода и слабый снег, температура воздуха опустится до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 7 - минус 5, по области минус 9 - минус 4 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Как отмечают синоптики, температура воздуха будет превышать сезонные показатели на 2-3 градуса.

«Из-за ожидаемого снега влажность воздуха будет повышенной, что может стать причиной обострения хронических заболеваний у людей с больными суставами и бронхо-легочными недугами. Дополнительным нагрузочным фактором будет порывистый ветер, который может ухудшить самочувствие метеозависимых людей с сосудистыми патологиями, и лиц с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием», - отмечается в сообщении.

Также синоптики рекомендуют отнестись к своему здоровью внимательно и принимать при необходимости препараты, которые прописаны лечащим врачом.