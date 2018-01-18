РИАМО - 18 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех студентов отметить Татьянин день на Главном катке страны на ВДНХ 25 января, студенток по имени Татьяна ждет бесплатное катание, остальным предоставят 50-процентную скидку.

«Приходите отмечать завершение зимней сессии на каток ВДНХ. 25 января для студентов дневных отделений, а также девушек и женщин с именем Татьяна будет действовать скидка в полцены. А студентки с именем Татьяна в этот день катаются бесплатно», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Каток на ВДНХ – один из самых популярных столичных катков одновременно является и самым большим в мире катком с искусственным покрытием. Ледяные дорожки тянутся от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие» и охватывают знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».